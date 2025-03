“Tutte figlie di Eva”, domenica al Crogiolo Marazzi promosso dall’Associazione ‘Non è Colpa Mia’

L’Associazione ‘Non è Colpa Mia’ ha organizzato l’evento Tutte figlie di Eva che si terrà il domenica 23 marzo alle ore 17:45 presso il Crogiolo Marazzi, nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in occasione della Festa della Donna, con il patrocinio del Comune di Sassuolo.

Per il quarto anno si vuole riproporre lo stesso format, per cui l’evento sarà dedicato alla figura della donna, alla sua forza, al coraggio e soprattutto alla sua identità in quanto donna. Gli ospiti del convegno si racconteranno attraverso le loro esperienze e il loro vissuto, da vari punti di vista. L’evento, rivolto alla cittadinanza e proposto per il quarto anno, “racconta” le vite e le esperienze delle donne attraverso testimonianze dirette, di donne ma anche di uomini.

Interverranno il Dott. Simone Terreni, Ingegnere e Imprenditore Digitale, Managing Director di VoipVoice, CEO & Founder di Inside Factory. È stato inserito tra i 100 Top Manager 2021 secondo Forbes. Nel 2022 è salito agli onori delle cronache nazionali per aver normalizzato l’assunzione di una collaboratrice in gravidanza, gesto che gli è valso il “Pegaso d’argento della Regione Toscana”, un riconoscimento ufficiale per aver promosso politiche di accesso al lavoro basate sulle pari opportunità;

la Dott.ssa Giulia Paganelli Antropologa, scrittrice e storica, le è stato conferito il premio per il Miglior prodotto digital ai Diversity Media Awards 2023.

Ad affiancare il racconto delle esperienze, sarà presente l’Avv. Cesarina Manassero, in qualità di Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Torino la quale, oltre a raccontare la storia della sua compaesana e prima avvocata Lidia Poet, esporrà l’evoluzione dei diritti acquisiti in capo alla donna nel corso della storia, anche e soprattutto con riferimento alla carriera di avvocatessa e magistrato.

A chiudere l’intervento della Dott.ssa Paola Elisa Rossetti, Dirigente del Centro Antiviolenza Distrettuale Tina.

L’evento sarà presentato e moderato dall’Avv. Angela Ninzoli e dall’Avv. Simona Fiandri.

Il seminario ha lo scopo di dare una conoscenza il più esaustiva possibile del ruolo della donna nei nostri giorni. Dal punto di vista artistico, gli interventi delle relatrici saranno alternati da performance teatrali dirette da Roberta Barra che si esibirà insieme ad altre attrici, portando in scena tematiche relative alla donna.

Durante l’evento saranno venduti gadget prodotti dall’associazione e realizzati con le grafiche della calligrafa Martina Mammi, il cui ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza Distrettuale Tina. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming in collaborazione con Linea Radio.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena ha deliberato n. 2 crediti in diritto di famiglia.

Per partecipare all’evento è possibile iscriversi alla mail: nonecolpamia.ets@gmail.com.