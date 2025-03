Tumore alla mammella: quale direzione per il PTDA? Un convegno per fare il punto

La città di Modena ospiterà il prossimo venerdì, 21 marzo, la terza edizione del convegno “Team Multidisciplinare a Confronto: PDTA della Mammella – Il Dialogo che Cura”. Questo evento di rilievo nel panorama medico-scientifico, che si terrà presso l’RMH Modena Raffaello Hotel, rappresenterà un’importante occasione di confronto tra specialisti sulle più recenti innovazioni nella gestione del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale del tumore alla mammella.

Organizzato sotto la direzione scientifica del Professor Federico Piacentini, docente UNIMORE e responsabile del PTDA Mammella dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, e della Dottoressa Elisabetta Razzaboni, dirigente psicologo dell’U.O. di Psicologia Ospedaliera dell’AOU di Modena diretta dalla Dottoressa Marisa Pugliese, il convegno vedrà la partecipazione di esperti di diverse discipline con l’obiettivo di promuovere un approccio sempre più integrato e multidisciplinare alla cura delle pazienti affette da carcinoma mammario. L’evento gode del patrocinio di UNIMORE e dell’Ordine dei Medici della Provincia di Modena e vede coinvolti anche i professionisti del territorio che si occupano di tumore mammario nei distretti Ausl di Carpi, Sassuolo, Pavullo e Vignola.

L’evento si articolerà in diverse sessioni che approfondiranno i vari aspetti della gestione clinica della malattia, affrontando tematiche legate alle esperienze reali, agli aggiornamenti e alle nuove prospettive terapeutiche nei setting neoadiuvante, adiuvante e metastatico. Inoltre, sarà organizzata una tavola rotonda in cui verrà discusso l’avvio di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale condiviso a livello provinciale, favorendo il dialogo tra gli specialisti coinvolti. A conclusione della giornata, un’importante sessione interattiva dedicata agli aspetti relazionali e comunicativi che permetterà ai partecipanti di sperimentare e approfondire le strategie di comunicazione più efficaci in situazioni cliniche delicate, come la diagnosi, la comunicazione di una recidiva e l’interazione infermieristica con le pazienti.

Scendendo nel dettaglio del programma, l’evento prevede un’introduzione alle 8:30 a cura del Professor Massimo Dominici (Direttore dell’Oncologia dell’AOU di Modena), Federico Piacentini ed Elisabetta Razzaboni. Seguirà la prima sessione dedicata alle esperienze in real life con aggiornamenti e nuove prospettive nel setting neoadiuvante, moderata da Luca Moscetti e introdotta da Marina Corsi, con gli interventi di Fabio Canino, Arianna Farina, AnnaRita Pecchi ed Elena Zunarelli. La seconda sessione, dalle 10:45 alle 11:45, affronterà le nuove prospettive nel setting adiuvante, con Angela Toss alla moderazione, Silvia Zaniboni come introduttrice e i contributi di Elena Barbieri, Francesca Combi, Bruno Meduri e Lucrezia Pacchioni. A mezzogiorno si terrà la terza sessione sulla malattia metastatica luminale, con Claudia Omarini alla moderazione, Lorenzo Belluzzi come introduttore e le relazioni di Monica Barbolini, Stefania R. Bettelli, Silvia Galetti e Laura Scarabelli. Dopo la pausa pranzo, il pomeriggio prevederà una tavola rotonda con sugli aspetti più caldi del PDTA, con la partecipazione di Rachele Battista, Katia Cagossi, Chiara Casarini, Daniela Faragolo, Elena Giovanardi, Marco Golinelli, Alberto Gon Amerelli, Laura Marra ed Enza Palma. La giornata si concluderà con una sessione interattiva sulla comunicazione in ambito clinico, guidata da Elisabetta Razzaboni ed Eleonora Checchi.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi in anticipo attraverso il sito www.mitcongressi.it. Il convegno è accreditato ECM e prevede l’assegnazione di sette crediti formativi ai partecipanti che soddisferanno i criteri di idoneità, garantendo un aggiornamento scientifico di alto livello e riconosciuto a livello nazionale.