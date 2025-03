Torna a Castelfranco Emilia “Motori & Sapori”

Sabato 22 e domenica 23 marzo ritorna a Castelfranco Emilia il tradizionale appuntamento con “Motori & Sapori”, la manifestazione in cui si incontrano i motori unici della provincia e l’eccellenza gastronomica della città: il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia. Giunta alla 24esima edizione, “Motori & Sapori”, che persegue da sempre la filosofia di promozione del territorio che coinvolge gli eventi della Motor Valley modenese, vede diverse iniziative in programma per una due giorni tutta da vivere e da gustare, per gli appassionati dei motori e non solo.

Si parte sabato 22 marzo con il Mercatino Regionale Piemontese, una grande novità che proseguirà anche domenica, all’interno di eleganti pagode espositive nelle quali saranno presenti i produttori delle eccellenze regionali piemontesi e delle Langhe. In aggiunta, il Mercato Artistico modenese, con banchi creativi e vari. Nella mattinata di sabato parte anche la vendita straordinaria del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, in piazza Garibaldi, che continuerà anche domenica per tutto il giorno.

Domenica 23 vari appuntamenti per gli appassionati dei Motori: la via Emilia e le piazze adiacenti si trasformeranno in un vero e proprio museo a cielo aperto con l’esposizione di due e quattro ruote da collezione. Grazie alla collaborazione con i Musei Automobilistici Modenesi – il Museo Righini, il Museo Panini e il Museo Stanguellini – e con altre realtà come il Registro Fiat Italiano, ci sarà un imperdibile autoraduno in cui si potranno ammirare splendide automobili storiche. Inoltre, in mattinata sarà anche possibile visitare il Museo Righini al Castello di Panzano, con alcune delle più famose auto d’epoca. Per gli appassionati di moto, verranno esposte una serie di due ruote storiche, come le Guzzi e la LGM, costruite da Paolo Marcheselli, un mito tutto castelfranchese. In tal senso hanno assicurato la loro presenza i tre volte campioni del mondo Eugenio Lazzarini e Pier Paolo Bianchi, oltre a Carlo Mattarozzi con le Morbidelli e Marco Gasparini, un importante collezionista proprio di LGM. Ad esporre alcune delle sue preziose moto ci sarà anche Angelo Martini, pensionato castelfranchese che ha da sempre una grande passione per i motori e, in particolare, per le Moto Gilera. Nella Pasqua 2023 Martini ha avuto l’onore della visita del Dott. Lucchini Massimo, presidente del registro storico Gilera di Arcore, per fotografare e recuperare dati delle sue moto che anche loro non possedevano. Non mancheranno infine la suggestiva mostra delle 500, dove l’intramontabile utilitaria italiana sarà celebrata in tutte le sue versioni più iconiche, e le esposizioni di scooter nazionali come le Vespe dei soci del Vespa Club di Castelfranco e i mezzi del Lambretta Club di Modena. In mezzo a tanti splendidi modelli storici, uno sguardo sul futuro: Mimì, un innovativo veicolo alimentato ad idrogeno ideato e prodotto da Bieffe Project.

Domenica dalle 12.30 sarà possibile degustare in orario di pranzo il Tortellino Tradizionale, con sfoglia tirata al mattarello e il ripieno chiuso a mano dalle Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia, nella ricetta tradizionale in brodo di cappone, presso la nuova show-room di piazza Garibaldi, nella formula veloce “Tortellino + Bicchiere di Lambrusco dop”.

Sabato 22 si terrà anche l’iniziativa “Le Città dei Motori e Sapori”, alle ore 18:30 presso l’Azienda SIM – racing skill training in Via Eugenio Castellotti, 206, un evento a invito che unisce Castelfranco e Maranello. Gli ospiti avranno la possibilità di prova degli avveniristici simulatori di guida professionali di SIM, che includono anche una versione dedicata alle persone affette da disabilità. Saranno presenti importanti ospiti dei settori “Motori & Sapori”, tra cui Giuliana, la collaboratrice familiare e cuoca di Enzo Ferrari. Gli ospiti potranno fare una degustazione di Tortellini Tradizionali di Castelfranco Emilia in brodo di cappone perché, come sempre l’Emilia è terra di Motori e Sapori.

«Torna ancora una volta la manifestazione che vuole celebrare il nostro territorio nelle sue due chiavi più rappresentative: i motori e l’eccellenza gastronomica della città, rappresentata dal tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia. Sarà come sempre una piacevole occasione di comunità dedicata alla cittadinanza, per la quale ringrazio l’Associazione “La San Nicola”, che si dimostra una realtà virtuosa per la nostra comunità, insieme ad ANCI – Città dei Motori, e a Mario Righini. Seguendo un sistema integrato di collaborazione con gli attori vari del territorio, puntiamo a favorire un modello di turismo lento e diffuso, che inserisca Castelfranco Emilia in circuito unico al mondo: puntiamo ad essere crocevia tra Modena e Bologna; Castelfranco Emilia ripiena significa anche questo», commenta il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, assieme a Luca Cristoni, assessore alla promozione del territorio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook di Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, oltre al sito de La San Nicola, www.lasannicola.it.