Reggio Emilia: dà in escandescenza al supermercato poi se la prende con i carabinieri

Ha incominciato ad urlare all’interno di un supermercato arrecando fastidio sia ai clienti che agli addetti ai lavori, tanto che si è reso necessario l’intervento dei carabinieri allertati dal responsabile del supermercato. L’arrivo di una gazzella della sezione radiomobile non ha però calmato gli animi dell’uomo che, sprovvisto dei documenti, alla richiesta di seguire i militari in caserma è andato ulteriormente in escandescenza divenendo violento. Ha incominciato ad urlare e colpire gli operanti con pugni e calci per poi gettarsi a terra.

Solo l’arrivo di una pattuglia della stazione di via Adua in supporto ha visto i militari vincere la resistenza dell’uomo, poi condotto in caserma. A seguito di tale condotta, un militare si è visto costretto ricorrere alle cure mediche, venendo poi dimesso con una prognosi di 5 giorni.

Per questi motivi, con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno arrestato un nordafricano di 27 anni ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Il fatto è accaduto ieri intorno alle 14:30. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.