Ramo Verde e Tangenziale di Bologna, le chiusure in programma

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale Bologna), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la Tangenziale e San Giovanni in Persiceto, verso Bologna Borgo Panigale. Di conseguenza, lo svincolo 3 Ramo Verde sarà chiuso in uscita per chi proviene da San Lazzaro e da Casalecchio di Reno. In alternativa, si potrà utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’uscita dello svincolo 3 Ramo verde, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.

Si ricorda che, sul Ramo Verde, per consentire lavori di ammodernamento sottopasso rimane chiuso, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, il ramo di immissione sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, fino alle 6:00 di venerdì 18 aprile, in modalità continuativa.