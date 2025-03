Per la rassegna “Diverse abilità in scena”, lunedì al Dehon di Bologna “Nonno a chi? Generazioni a confronto”

Lunedì 24 marzo ore 21.00 al Teatro Dehon (via Libia 59) nell’ambito della rassegna “Diverse abilità in scena – Espressività, professionalità ed integrazione nel panorama teatrale” promossa da Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris, a cura di Fulvio De Nigris, l’Associazione Amando (Associazione per le Malattie Endocrine e l’Obesità) presenta lo spettacolo “Nonno a chi? Generazioni a confronto“, scritto e diretto da Stefania Polidori, da un’idea di Caterina Rondelli. In scena, accanto alle attrici e agli attori, la compagnia dell’Associazione Amando composta da pazienti ex obesi che hanno già partecipato allo spettacolo “Ciccioni”, ormai indissolubilmente legati al mondo del teatro. Ingresso ad offerta libera per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Riprendendo il filone del teatro sociale, già seguito lo scorso anno con l’opera “Nessuna si salva da sola”, l’autrice e regista Stefania Polidori, indaga l’universo intergenerazionale con uno sguardo curioso e ironico mostrando il delicato equilibrio tra giovani e anziani. Lo spettacolo si propone di mettere in scena il rapporto, le relazioni, le distanze e gli affetti che tengono insieme o dividono le generazioni di ieri e quelle di oggi. In un tempo in cui l’anzianità è vissuta come esclusione, la risposta della cultura e del teatro diviene quella dell’inclusione, del confronto, del conflitto e, infine, dell’incontro tra coloro che, “diversi per età”, rappresentano, invero, un ramo dello stesso tronco dell’albero della vita. Una rappresentazione teatrale dai toni variegati passando dall’amaro al comico capace di coinvolgere e far riflettere.

Per informazioni:

Gli amici di Luca odv tel. 051 6494570 – info@amicidiluca.it – www.amicidiluca.it

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna tel. 051 342934 – www.teatrodehon.it