Libera, gratuita e veloce, la rete pubblica regionale EmiliaRomagnaWiFi supera i 6 milioni di utenti unici in 12 mesi

Oltre 6 milioni di persone in Emilia-Romagna si sono connesse alla rete pubblica EmiliaRomagnaWiFi negli ultimi 12 mesi: dal 15 marzo 2024 al 15 marzo di quest’anno. Un risultato che testimonia l’efficacia e l’apprezzamento del servizio da parte di cittadini e visitatori.

EmiliaRomagnaWiFi offre un accesso a internet gratuito, veloce e libero, garantendo la privacy degli utenti. La rete è attiva 24 ore su 24 e conta oltre 12.500 punti di accesso connessi alla rete Lepida in fibra ottica, distribuiti in tutta la regione, coprendo un grande numero di luoghi pubblici, turistici e di interesse.

“Questo traguardo è il frutto dell’impegno costante di Regione e Lepida nel garantire a tutti l’accesso a servizi online essenziali- commenta l’assessora all’Agenda digitale, Elena Mazzoni-. La crescita continua degli utenti connessi dimostra l’importanza di investire in infrastrutture digitali per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Il dato di quest’ultimo anno, in crescita rispetto ai precedenti, è una chiara testimonianza dell’efficacia delle politiche di inclusione digitale della Regione Emilia-Romagna”.

La rete in Emilia-Romagna

A partire dal 2017, EmiliaRomagnaWiFi ha esteso la sua copertura a numerose strutture e aree strategiche, con l’obiettivo di ampliare e migliorare la rete, per offrire una connettività sempre più capillare, sicura e di buona qualità.

In particolare, nelle biblioteche la rete offre agli utenti la possibilità di accedere a risorse digitali e informazioni online; nei palazzetti dello sport e impianti sportivi, come il Pala De André a Ravenna, il PalaDozza a Bologna e il PalaBigi a Reggio Emilia, consente di migliorare l’esperienza degli spettatori durante eventi sportivi e culturali.

Per quanto riguarda punti strategici per il numero di cittadini e visitatori raggiunti, come l’Aeroporto di Bologna, la connettività veloce della rete assicura a viaggiatori e turisti un accesso a internet gratuito durante l’attesa dei voli. Lungo la costa, grazie al progetto “EmiliaRomagnaWiFi Costa”, numerosi comuni della riviera romagnola sono stati dotati di copertura WiFi nelle principali località balneari dell’Emilia-Romagna.

Un capitolo importante tocca poi gli ospedali e i presidi sanitari regionali, dove la connettività permette a pazienti e visitatori di avere accesso a internet durante la permanenza nelle strutture sanitarie.

Negli uffici pubblici, la connessione veloce e gratuita facilita l’accesso della Pubblica Amministrazione, così come nelle piazze e vie cittadine offre connettività negli spazi pubblici all’aperto favorendo l’inclusione digitale.

Infine, l’investimento nella connessione ultraveloce consente ai visitatori di musei e luoghi della cultura di approfondire contenuti culturali e artistici online. E nelle università e scuole di ogni ordine e grado, studenti e docenti hanno a disposizione una connessione potente per la didattica digitale, la ricerca e l’innovazione.

Per consultare la mappa dei punti di accesso EmiliaRomagnaWiFI, è possibile visitare il sito di Agenda digitale Emilia-Romagna