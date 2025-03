La lettura si fa quotidiana e inclusiva grazie al progetto ‘Cavriago Città che Legge’

Un nuovo spazio dedicato alla lettura ha aperto i battenti al Forno Baldi di Cavriago (Via della Repubblica 28), grazie alla collaborazione tra Multiplo Centro Cultura del Comune di Cavriago e l’attività commerciale locale. Si tratta di un punto Multiplo OFF, uno scaffale di libri per tutte le età che i clienti del forno possono consultare, sfogliare e prendere in prestito gratuitamente per un mese.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Cavriago città che legge”, con l’obiettivo di promuovere la lettura come pratica quotidiana e accessibile a tutti. Il nuovo punto Multiplo OFF rappresenta un luogo di incontro e scambio culturale, dove i libri diventano ponti tra le persone, favorendo il confronto e la crescita della comunità.

“Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con il Forno Baldi”, ha dichiarato Martina Zecchetti assessora alla cultura del Comune di Cavriago. “Crediamo che la lettura debba essere parte integrante della vita quotidiana e quanto più possibile accessibile a tutte e a tutti. Questo nuovo spazio non vuole essere solo un punto di prestito ma un anche un luogo di incontro, un’opportunità per avvicinare libri e lettori fuori dai contesti tradizionali”.

“Aprire le porte del nostro forno alla cultura è un modo per rafforzare il legame con la comunità”, ha aggiunto Teresa Villani Responsabile del Forno Baldi insieme a Gianluigi Baldi. “Siamo felici di poter offrire ai nostri clienti un servizio in più, che arricchisce l’esperienza di chi viene a trovarci”.

L’iniziativa non si ferma qui: l’obiettivo è di ampliare la rete dei punti Multiplo Off, coinvolgendo altre attività commerciali, studi professionali e condomini, per rendere Cavriago un paese sempre più unito e aperto al confronto.

L’iniziativa Multiplo OFF è realizzata grazie al finanziamento del Centro per il libro e la lettura che ha premiato il progetto presentato dal Comune di Cavriago con un finanziamento di 20.000 €: un sostegno economico che dà continuità al lavoro di rete intrapreso dai cittadini, dai volontari e dalle associazioni partner del progetto “Cavriago legge 2023”.

“Cavriago Città che Legge” è un progetto ambizioso e inclusivo, nato nel 2023, con l’obiettivo di promuovere la lettura e valorizzare le diverse realtà culturali del territorio di Cavriago.

Il progetto si basa sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati, coordinati dal Multiplo Centro Cultura del Comune di Cavriago: una rete di associazioni, istituzioni e operatori culturali lavora insieme per creare un’offerta culturale ricca e diversificata. L’obiettivo principale è mettere al centro i lettori e i libri, creando occasioni di incontro, confronto e condivisione, valorizzando il territorio attraverso sinergie tra le diverse realtà attive sul tema della lettura. Il progetto ha portato nel 2024 alla stipula di un Patto per la lettura, che definisce la collaborazione tra Comune e soggetti firmatari per la realizzazione di progetti sulla lettura e questo lavoro di rete è stato premiato dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL) con un finanziamento per sostenere le attività e i progetti.

Oltre al Multiplo centro cultura sono coinvolti nel progetto ARCI Reggio Emilia, Associazione culturale Carmen Zanti, Giocolibreria Semola, Associazione Scambiamente, Istituto Comprensivo Don Dossetti, Associazione Punto e a Capo, Associazione Galline Volanti, Cooperativa Equilibri, il Gruppo Un Filo che unisce Cavriago che insieme stanno lavorando alla nuova edizione di LEGGERissimo Festival, che si terrà a luglio 2025 e porterà grandi autori e incontri per tutte le età.

Informazioni: Multiplo Centro Cultura di Cavriago. Info: 0522/373466 e multiplo@comune.cavriago.re.it

Multiplo Centro Cultura, www.multiplo.comune.cavriago.re.it