Incidente a Baragalla di Reggio, grave un 33enne

Un uomo di 33 anni, protagonista di un incidente avvenuto intorno alle 2:00 tra via Alvaro Corrado e via de Ruggiero a Baragalla di Reggio Emilia, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Reggio Emilia. Intrappolato tra le lamiere dell’auto uscita di strada, l’uomo è stato estratto dai Vigili del fuoco di Reggio Emilia, intervenuti assieme alla Croce Verde e alla Polizia Locale. In corso di accertamento le cause che hanno portato al sinistro.