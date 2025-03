Correggio-Europa con City to city

Si chiama “City-to-City Exchange: Greening the city: from planning to action” ed è un progetto finanziato dalla Comunità Europea. Ne fanno parte, oltre al comune di Correggio, quelli di Lorqui in Spagna e Drama in Grecia, in un programma su tre momenti di incontro, confronto e scambio di esperienze.

Lo scorso novembre l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione, accompagnato dal tecnico dell’ufficio verde-qualità urbana Massimiliano Algardi, è stato a Lorqui, in Spagna, per un primo momento di lavoro. Poi sono stati i sindaci di Lorqui Joaquin Hernandez e Drama Georgios Papadopoulos, accompagnati dalle rispettive delegazioni tecniche, a venire a Correggio in febbraio. Nei giorni scorsi, infine, il sindaco di Correggio Fabio Testi, l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione e il tecnico dell’ufficio verde-qualità urbana Massimiliano Algardi sono stati a Drama, in Grecia, per l’ultimo atto di questo percorso di scambio e confronto.

Obiettivo del progetto lo scambio di informazioni circa i progetti messi in atto, o in programma, sulla sostenibilità ambientale, la gestione dei cambiamenti climatici e, in sintesi, tutto ciò che riguarda la gestione dell’aspetto ambientale di un territorio limitato.

“Si è trattato di un’esperienza altamente formativa – ha precisato l’assessore Viglione –stimolante da diversi punti di vista, che ci ha permesso di conoscere altre realtà, altri studi, altre persone che affrontato le stesse sfide che si pongono di fronte a noi con gli stessi obiettivi che abbiamo noi, ma magari utilizzando strumenti diversi. In questo ultimo soggiorno di lavoro -ha raccontato Viglione – abbiamo visitato una città con una importante parte storica e hanno raccontato il loro progetto di corridoio verde che collega due parti della città, dal giardino municipale al parco in pieno centro storico, che ha tante affinità con il nostro progetto sulla riqualificazione che parte dal Parco della Musica fino ad arrivare al Parco lungo le Mura. L’esperienza si è conclusa l’ultimo giorno con un focus group per riassumere e mettere a fattore comune tutto quanto abbiamo visto nelle tre città e cosa ognuno si porta a casa. Chiusa questa esperienza, continueremo nelle relazioni con le due città, attraverso altri progetti con respiro europeo. Questo progetto sarà, nelle nostre intenzioni, l’inizio di una progettazione a livello europeo per Correggio, anche attraverso questa tipologia di scambi che permettono di aprire la mente oltre i confini del proprio ambito, di condividere esperienze e portare novità nel proprio agito locale. Ci tengo a ringraziare oltre ai tecnici e sindaci dei due comuni, che ci hanno accompagnato in questa esperienza, la fondazione E35 che ci sta supportando in questa progettazione.”

“Questa prima esperienza di confronto – ha aggiunto il sindaco Fabio Testi – tra Correggio e altre due città europee, una greca e una spagnola, rappresenta l’inizio di un percorso che il comune di Correggio vuole intraprendere per poter crescere culturalmente, per cogliere opportunità che l’Europa mette a disposizione, come ad esempio la possibilità di accesso a bandi fino a oggi non opportunamente valutati. Creare relazioni e confrontarsi permette di conoscere realtà diverse e soluzioni innovative a problemi spesso analoghi, oltre a superare stereotipi che penalizzano il dialogo e la crescita comune della nostra Europa. Queste relazioni hanno anche la possibilità di fare da apripista all’attuazione di periodi di scambio tra scuole, permettendo ai ragazzi di conoscere realtà diverse, cimentarsi con lingue straniere e abbattere i muri dei pregiudizi, ridurre le distanze che spesso si hanno per ignoranza o paura di quanto non si conosce, favorendo in tal modo la loro crescita come cittadini europei”.