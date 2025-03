Barrette di cioccolato al cocco scadute: 2.000 euro di sanzione ad un supermercato reggiano

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma, nell’ambito dei controlli a tutela della salute pubblica, hanno effettuato ispezioni igienico-sanitarie presso un supermercato situato in provincia di Reggio Emilia, rilevando irregolarità e contestando

sanzioni amministrative.

In particolare, nell’ispezione igienico-sanitaria effettuata in un supermercato della provincia di Reggio Emilia, nella zona della pianura, durante il controllo i militari del N.A.S. di Parma hanno sequestrato amministrativamente 18 confezioni di barrette di cioccolato al cocco, per un valore commerciale di circa 50 euro, esposte alla vendita nonostante riportassero in etichetta una data del Termine Minimo di Conservazione (T.M.C.) ormai scaduta.

Al legale rappresentante del supermercato è stata contestata una violazione

amministrativa, con conseguente sanzione pecuniaria pari a 2.000 euro.

L’attività dei Carabinieri del N.A.S. di Parma prosegue al fine di garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori, attraverso controlli mirati e rigorosi nel settore della distribuzione alimentare.