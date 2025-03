Tram Bologna, completato il sottopasso tranviario della Persicetana che riaprirà al traffico dalla mezzanotte di oggi

Un altro maxi intervento è stato portato a termine in questo weekend in tempi record. Il sottopasso tranviario della Persicetana, infatti, è stato realizzato in circa tre giorni dalla notte di venerdì 14 alla mattina di oggi e, dopo le prove di carico in corso in queste ore, vedrà la riapertura della strada già dalla mezzanotte di oggi, invece che domattina come inizialmente previsto. Un’operazione complessa portata a termine nonostante le condizioni meteo avverse e le dimensioni del mega manufatto in calcestruzzo, questa volta di gran lunga superiori a quelle del tunnel pedonale già realizzato nei mesi scorsi.

Entrambe le opere rientrano nel progetto del Parco urbano di Borgo Panigale, che ospiterà il capolinea della tranvia e che sarà collegato al Deposito, nonché quartier generale della nuova infrastruttura, proprio attraverso i due nuovi tunnel. Se il primo, quello pedonale, sarà a servizio degli utenti del parcheggio scambiatore, della ciclostazione o del nodo di interscambio degli autobus extraurbani, il secondo, quello appena realizzato, sarà unicamente riservato alle vetture del tram che dovranno raggiungere la struttura di ricovero notturno o le officine di manutenzione.

Nello scorso weekend, per riconsegnare la via Persicetana al traffico veicolare nel più breve tempo possibile, si sono alternate notte e giorno numerose squadre di addetti, per un totale di 90 persone al lavoro su tre turni e una centrale di coordinamento che ha operato in stretto contatto con l’Amministrazione comunale a causa dell’allerta meteo.

Nella mattinata di oggi il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si è recato personalmente sul posto per incontrare i tecnici e gli addetti che si sono adoperati per il raggiungimento di questo importante risultato.