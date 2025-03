Sul palcoscenico del Ruggeri di Guastalla, domani recitano gli alunni dell’istituto S. Orsola

La primavera si apre con due spettacoli presso il teatro Ruggero Ruggeri di Guastalla a cura dell’Istituto San Orsola, nell’ambito del Progetto Teatro anno scolastico 2024/25: “IL BAMBINO CHE SAPEVA VOLARE” e “SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE”. Un appuntamento, quello primaverile, diventato ormai una tradizione per la scuola guastallese, che ha sede in corso Garibaldi.

Domani, martedì 18 marzo, alle ore 19 si esibiranno gli alunni e le alunne di 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria, accompagnati dal canto di tutte le classi dell’istituto, nello spettacolo “IL BAMBINO CHE SAPEVA VOLARE”, adattamento del racconto ‘Peter Pan’ di James M. Barrie, , a cura di Antonella Panini.

Il giorno successivo, mercoledì 19 marzo 2025, alle ore 19 si esibiranno studenti e studentesse delle classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I grado si esibiranno gli alunni di, accompagnati sempre dal canto di tutte le classi dell’istituto. Il loro spettacolo è “SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE” di W. Shakespeare, dalle traduzioni di G. Baldini e Studio PXL Milano, a cura di Antonella Panini.

Entrambi gli spettacoli sono stati preparati durante il Progetto Teatro di questo anno scolastico. Hanno la regia di Antonella Panini in collaborazione con Marco Santachiara. Allestimento e costumi a cura di Ars Ventuno Scuola di Teatro Guastalla.

“Il Progetto Teatro, patrocinato ogni anno dal Comune di Guastalla che offre gratuitamente l’uso del teatro comunale, impegna il nostro Istituto da più di venti anni, affidandone la direzione alla regista Antonella Panini. È un percorso di crescita personale che utilizza linguaggi alternativi per la maturazione degli alunni, confermando una valenza manifesta per la messa in campo di competenze maturate e da maturare trasversali agli apprendimenti scolastici. Il coinvolgimento degli alunni in questa esperienza teatrale con il sostegno del canto agli spettacoli, rende inclusiva e partecipata la proposta formativa. Per questo invitiamo tutti gli alunni a partecipare diventando così testimoni di una esperienza emozionante e unitaria” spiegano dall’Istituto S. Orsola.