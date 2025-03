Luoghi di cura ‘a misura’ di bambino, nasce il sito ‘Esploratori Coraggiosi’ per coccolare i piccoli pazienti trasportati in ambulanza

Luoghi di cura sempre più ‘a misura’ dei bambini e delle loro esigenze. Vanno in questa direzione gli ultimi progetti, come per esempio ‘Nati per leggere’, che hanno l’obiettivo di supportare emotivamente i piccoli pazienti che si ritrovano in ambienti ospedalieri e ambulatoriali, oltre che sui mezzi di trasporto in casi di incidenti ed emergenze.

Ad affiancare l’Azienda USL di Modena in questo percorso c’è ancora una volta il Team Enjoy, l’associazione formata da volontari e da operatori sanitari modenesi, che negli ultimi anni si è dedicata con grande attenzione, tra le altre cose, a realizzare progetti di umanizzazione nelle pediatrie della provincia trasformandole in giungle colorate.

Nasce su questa scia il nuovo portale ‘Esploratori Coraggiosi’ (www.esploratoricoraggiosi.it), sito web creato dal team con l’intento di offrire un supporto digitale ai bambini, che si trovano in situazioni di cura medica, a partire dal trasporto in ambulanza. Durante il viaggio sui mezzi d’emergenza, soprattutto nei casi non urgenti, i piccoli pazienti possono sperimentare livelli elevati di ansia dovuti all’incertezza della situazione e all’ambiente estraneo. Le storie e i giochi del sito ‘Esploratori Coraggiosi’ possono essere utilizzati per mantenere i bambini impegnati e ridurre la loro preoccupazione. Grazie alla sua facile accessibilità, il sito può essere utilizzato ovunque, inclusi quindi i veicoli di emergenza, offrendo ai bimbi una fonte di conforto durante questi momenti di transizione.

“Una ricerca pubblicata su Emergency Medicine Journal ha evidenziato come l’introduzione di tecniche di distrazione, come giochi o storie, possa ridurre l’ansia nei bambini durante il trasporto medico – spiega il presidente di Team Enjoy, Nicola Ortugno -. La missione del sito Esploratori Coraggiosi, così come dell’abbellimento delle pediatrie con disegni e colori, è chiara: offrire ai bambini che si trovano in ambienti ospedalieri o ambulatoriali un supporto emotivo attraverso l’intrattenimento e l’educazione”.

Oltre all’aspetto digitale, Team Enjoy ha recentemente dato il suo contributo anche dal punto di vista dei contenuti cartacei per i piccoli pazienti trasportati in ambulanza. Sono stati donati infatti nelle scorse settimane al 118 di Modena diversi libri, che gli operatori dell’Emergenza-Urgenza hanno collocato su alcune ambulanze, per permettere ai piccoli pazienti di distrarsi durante i trasporti. La donazione è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di Giulia Sghedoni con i ‘libri tra le nuvole’ e la Casa Editrice Gaby Books.