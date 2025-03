Lavoro, Ozzano: martedì 18 marzo doppio appuntamento per mettere in rete aziende e persone in cerca di occupazione

Mettere in relazione persone in cerca di lavoro e imprese in grado di offrire possibili opportunità occupazionali è l’obiettivo del doppio appuntamento in programma domani, martedì 18 marzo, a Ozzano dell’Emilia. Il Comune infatti, ha organizzato un evento di presentazione dei servizi della Città metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna, dedicati al mondo del lavoro.

Il primo appuntamento è incentrato sul mondo delle imprese, per scoprire i servizi di Insieme per il lavoro e Bologna for Talent Città metropolitana di Bologna e Comune di Bologna pensati per supportare la crescita aziendale e attrarre talenti. Il tavolo si svolgerà nella Sala del Consiglio del Comune di Ozzano dell’Emilia, alle ore 13. Interverranno: Luca Lelli sindaco del Comune di Ozzano, Patrizia Zini della Camera di Commercio Bologna, Ambrogio Dionigi di Insieme per il Lavoro, Francesca Villani per Bologna for Talent. Modera Matteo Di Oto, assessore alle Attività produttive e Lavoro. Evento aperto alla cittadinanza e alle imprese anche se è gradita l’iscrizione.

Alle 15 invece, sempre in Sala di Consiglio, appuntamento dedicato a chi cerca lavoro o formazione, con uno sportello di Insieme per il lavoro: il servizio gratuito di Città metropolitana, Comune, Arcidiocesi di Bologna e Regione Emilia Romagna, dedicato a chi è in cerca di un’occupazione. Evento aperto alla cittadinanza: è gradita l’iscrizione.