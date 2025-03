Intitolazione della sala stampa del Comune di Casalgrande al giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nel 1985

Nella serata di giovedì 20 marzo la sala stampa del Comune di Casalgrande sarà intitolata al giornalista, ucciso dalla camorra, Giancarlo Siani. Il tutto grazie all’autorizzazione della Prefettura a procedere con questo importante momento.

Siani aveva svelato, dalle pagine del quotidiano Il Mattino di Napoli, i rapporti della camorra con la mafia siciliana, oltre a raccontare i contrasti fra i clan, gli affari che questi ultimi intrattenevano con l’imprenditoria e gli intrecci con la politica collusa.

Verità sconvolgenti per l’epoca.

Non vi è modo migliore per ricordare Giancarlo Siani se non intitolargli, a quarant’anni dall’omicidio avvenuto la sera del 23 settembre del 1985, la sala stampa presente nella Casal Comunale di Piazza Martiri della Libertà.

All’incontro, che avrà inizio alle 20.45 nella sala del Consiglio comunale di Casalgrande “Umberto Farri” dal titolo “Di giornalismo si può morire – storia di GIANCARLO SIANI” saranno presenti Pino Ciociola, inviato speciale di Avvenire, Ettore De Lorenzo, giornalista ed inviato di Rai3 Campania e Luca Ponzi, giornalista ed inviato di Rai3 Emilia Romagna.

“L’iniziativa si inserisce a pieno titolo nel percorso ‘Semi di legalità’ – ricorda l’Assessore alla legalità Marco Cassinadri -. Iniziato nel gennaio scorso in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Casalgrande e l’Istituto Santa Dorotea, al fine di promuovere, nell’ambito dell’insegnamento, i principi della legalità e dell’educazione civica. Quest’anno il progetto ha permesso agli alunni delle scuole elementari di concentrarsi essenzialmente su esperienze di giornalisti e, seguendo l’insegnamento di don Beppe Diana, “per amore del mio popolo non tacerò“, parlare di mafie affinché la loro presenza non venga normalizzata”