Interventi di messa in sicurezza all’Archivio Storico di Modena

All’Archivio Storico comunale, situato a Palazzo dei Musei, in viale Vittorio Veneto 5, sono in programma lavori di messa in sicurezza che comporteranno la chiusura al pubblico della struttura per circa un mese, a partire da martedì 1 aprile.

I lavori riguardano gli arredi storici e prevedono l’innalzamento della balaustra dei soppalchi, il consolidamento delle scale a chiocciola e lo spostamento di alcuni ripiani per ottimizzare gli spazi nella collocazione di filze e registri.

In particolare, in quanto elemento caratteristico e indispensabile dell’Archivio Storico comunale, il piano soppalcato sarà oggetto di un intervento che, conservando la struttura originaria, prevede l’innalzamento dell’altezza della balaustra, in osservanza della normativa in materia di altezza di parapetti in luoghi pubblici e di lavoro. Verrà, nello specifico, realizzato un nuovo corrimano fissato a nuovi montanti raddoppiando quelli già esistenti. La nuova struttura, con nuovi piani di appoggio, nuovi montanti e corrimano, sarà realizzata in legno e la finitura sarà identica a quella della balaustra esistente. Il progetto prevede anche il rinforzo di una delle scale a chiocciola che consentono l’accesso al piano del soppalco, nel rispetto della storicità di tutto il sistema soppalcato.

La data di riapertura dei locali al pubblico sarà comunicata con adeguato preavviso sul sito www.biblioteche.comune.modena.it. Nel frattempo, resta attiva la piattaforma Lodovico che consente di consultare i materiali finora digitalizzati, tra cui le vacchette (deliberazioni consiliari dal 1412 al 1796), gli statuti cittadini, i registri più antichi (come Respublica mutinensis, Libri officii camere sapientum), il Libro d’oro, gli statuti e altri documenti delle corporazioni e collegi di arti e mestieri, la raccolta di disegni di Cadetti Matermatici Pionieri, le mappe di Giovanni Battista Boccabadati.