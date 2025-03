Atto vandalico in piazza Costituente a Mirandola: ferma condanna da parte dell’Amministrazione Comunale

Nella notte appena trascorsa, il centro storico di Mirandola è stato teatro di un atto vandalico che ha causato il danneggiamento di alcune vetrine. Un gesto vile e privo di senso, che colpisce il cuore della nostra comunità e che l’Amministrazione Comunale condanna con la massima fermezza.

L’Assessore alle Attività Produttive, Marco Donnarumma, ha espresso profonda indignazione per quanto accaduto, assicurando che l’episodio non resterà impunito. “Questi atti colpiscono non solo le attività coinvolte, ma l’intera comunità. Non possiamo tollerare comportamenti simili e garantiamo il massimo impegno per individuare i responsabili”.

I Carabinieri e la Polizia Locale sono già al lavoro per ricostruire l’accaduto, esaminando attentamente le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel centro storico, con l’obiettivo di identificare e perseguire i responsabili ed evitare che gesti simili possano ripetersi.