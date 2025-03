Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 17 marzo 2025

Nuvolosità irregolare al mattino, in estensione al resto del territorio. Nel pomeriggio e nelle ore serali deboli precipitazioni sparse, che sui rilievi saranno nevose sopra i 1200 metri.

Temperature minime comprese tra 3 gradi sulla pianura e fino a 8 gradi sulla fascia costiera; massime senza variazioni di rilievo sulla pianura, attorno a 15 gradi, ma in diminuzione sulla fascia costiera, con valori di 13 gradi. Venti in rotazione nella giornata, per disporsi dai quadranti orientali nelle ore serali e a divenire moderati sul mare e sulla fascia costiera, dove saranno associati anche a raffiche di forte intensità. Mare poco mosso al mattino, ma con moto ondoso in progressivo aumento fino a diventare molto mosso o agitato nelle ore serali e notturne.

(Arpae)