Oppone resistenza agli agenti della Polizia locale di Modena, rischia cinque anni di carcere

Rischia fino a cinque anni di reclusione un 46enne di origini kosovare residente a Modena denunciato per aver opposto resistenza agli agenti della Polizia locale di Modena intervenuti per calmarlo, poco dopo l’1 della notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, all’interno di una sala da gioco in via Delfini.

L’uomo, infatti, in evidente stato di ebbrezza, aveva iniziato a disturbare e insultare i clienti dell’attività quando, allertati da un dipendente, sono giunti gli operatori del Comando di via Galilei. Agli agenti è apparso da subito poco lucido, con un forte odore di alcol e oppositivo, a tal punto da spintonare gli agenti intervenuti. Sul posto anche il 118 per medicare alcune ferite riportate dall’uomo che, però, ha rifiutato ogni cura e una volta calmatosi è stato accompagnato a casa da un’amica.

Il 46enne è stato pertanto denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale; inoltre, gli è stato contestato il reato di ubriachezza definito dall’articolo 688 del Codice penale che prevede una sanzione amministrativa che va da 51 a 309 euro; per questa fattispecie, infatti, non serve la misurazione del tasso alcolemico per accertare il reato, ma basta, appunto, che l’ubriachezza sia evidente nei suoi sintomi.