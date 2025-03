Mister Grosso alla vigilia di Cittadella-Sassuolo: “Sappiamo cosa vogliamo, pronti a dimostrarlo sul campo”

Alla vigilia della sfida tra Cittadella e Sassuolo, in programma oggi alle ore 15:00, Mister Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa dal Mapei Center, analizzando il momento della squadra e le insidie della partita contro i veneti.

Una sfida ricca di insidie

Grosso ha riconosciuto la pericolosità dell’impegno: “Il Cittadella è una squadra che da anni è un esempio per tanti club, affronta il campionato con determinazione e facendo le cose giuste. Se guardiamo la loro ultima gara, il risultato li ha avvicinati alla zona pericolosa, ma togliendola sarebbero vicini alle squadre che possono sognare in grande. Questo conferma quanto sia difficile la Serie B: ogni partita è una storia a sé e dobbiamo prepararci al meglio per essere protagonisti”.

Assenze e sostituzioni

Il tecnico neroverde dovrà fare i conti con diverse assenze: “Non avremo Lorienté, Skjellerup, Thorstvedt e Pieragnolo, che ha subito un colpo in allenamento e difficilmente sarà della partita. Tutti gli altri sono a disposizione. Sappiamo che chi manca è un giocatore importante, ma in questa stagione abbiamo sempre saputo rispondere alle difficoltà. Pierini giocherà e ha tutte le qualità per fare bene, ma servirà il supporto dell’intera squadra”.

L’importanza delle rotazioni

Grosso ha poi approfondito il tema delle sostituzioni e dell’impatto dei giocatori a gara in corso: “In questa squadra chi entra dal primo minuto piega la partita, chi subentra la spezza. Non ho ancora deciso chi partirà dall’inizio tra Moro e Mulattieri, ma entrambi saranno sicuramente della gara. Contro il Bari, il secondo tempo ha dimostrato l’importanza della determinazione e della giusta intensità, aspetti che vogliamo rivedere anche domani”.

L’avversario e la mentalità giusta

Analizzando il Cittadella, Grosso ha sottolineato: “Li abbiamo affrontati due volte in stagione, ma in momenti diversi e con un altro allenatore. Hanno cambiato alcune cose, ma il loro spirito è sempre lo stesso: investono sulle motivazioni e sulla determinazione dei giocatori, e hanno spesso ottenuto ottimi risultati. Sappiamo che ci aspetta una gara complicata, ma vogliamo portarla dalla nostra parte”.

L’evoluzione tattica e il contributo di Volpato

Infine, il tecnico ha parlato della possibilità di variare il modulo e del momento di Cristian Volpato: “Abbiamo già cambiato diverse volte assetto tattico e lo faremo ancora se necessario. Volpato è un talento, sta crescendo dopo alcune difficoltà iniziali e domenica ha dimostrato il suo valore. Se avrà spazio, dipenderà dalle scelte tattiche e dalle esigenze della partita”.

Con otto vittorie e il primato in classifica, il Sassuolo si presenta a Cittadella con la consapevolezza di dover affrontare un avversario pronto a dare battaglia. “Sappiamo cosa vogliamo – ha concluso Grosso – e domani cercheremo di dimostrarlo sul campo”.