F1-Gp Australia: Prima fila McLaren con pole di Norris. Gara in salita per le Ferrari

Prima qualifica della stagione all’Albert Park Circuit di Melbourne. Il cielo è coperto ma le temperature sono comunque elevate: 31 l’aria, 39 la pista.

Q1. Charles e Lewis vanno in pista con gomme Soft nuove e ottengono 1’16”463 e 1’16”744, tempi migliorati a 1’16”029 e 1’16”402 rispettivamente. Hamilton poi scende a 1’16”213. Entrambi passano il turno.

Q2. Le due SF-25 escono dal garage con gomme Soft usate. Leclerc ferma i cronometri a 1’15”838, mentre Lewis fa 1’16”073. Vengono montate gomme nuove e Charles ottiene 1’15”827, seguito da Hamilton in 1’15”919. Entrambi accedono al Q3.

Q3. Per l’ultima fase entrambe le vetture della Scuderia Ferrari HP lasciano il garage con gomme Soft: Charles con un set nuovo, Lewis con pneumatici usati. Al primo tentativo il monegasco ferma i cronometri a 1’15”755, tempo buono per il terzo posto, mentre Lewis fa 1’16”327 ed è provvisoriamente settimo. Il secondo tentativo vede i due piloti con gomme soft nuove ma Charles non migliora il proprio tempo e scivola settimo. Hamilton invece scende a 1’15”973, che vale per lui l’ottavo posto sulla griglia di partenza.

La pole è di Lando Norris su McLaren, seguito da Oscar Piastri e dalla Red Bull di Max Verstappen. Davanti alle rosse Yuki Tsunoda e la Williams di Alexander Albon. Dietro alle Ferrari Pierre Gasly in nona posizione e Carlos Sainz in decima.