Le intense precipitazioni di questi ultimi giorni hanno provocato il franamento della scarpata di valle, con interessamento del piano viabile, sulla Sp 9 delle Forbici in località Cervarolo, in comune di Villa Minozzo. Per garantire il transito in sicurezza la Provincia di Reggio Emilia ha dovuto istituire un senso unico alternato regolato da semaforo, con limitazione della velocità a 30 km/h. Le limitazioni rimarranno in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.