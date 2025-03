Tram Bologna: da martedì 18 marzo si comincia ad operare anche nelle zone attorno a piazza dell’Unità

Con l’avvio dei lavori propedeutici calendarizzati per il prossimo 18 marzo, i cantieri del tram si preparano a scendere su strada anche nelle aree circostanti piazza dell’Unità, destinata a diventare lo snodo delle due linee tranviarie. Data la natura urbanistica del luogo, la tipologia dell’intervento e la nuova funzione che la piazza si accinge ad assumere, anche la fase propedeutica avrà un impatto più significativo. Le attività legate ai saggi e al riordino di tubature e reti qui procederanno parallelamente alla demolizione e alla riqualificazione di marciapiedi e aiuole.

Questi lavori preliminari – che non apporteranno per i prossimi due mesi modifiche sostanziali alla viabilità ma solo restringimenti di carreggiata – interesseranno dapprima via Mazza, lo spiazzo alberato di via Ferrarese e quest’ultima nel tratto fino a via Donato Creti, mentre dalla settimana successiva, anche il tratto di Ferrarese in congiunzione con via Matteotti. Nonostante si tratti ancora di interventi puntuali, si rende tuttavia necessaria da subito la rimozione degli stalli di sosta che interferiscono nelle aree interessate. I posti auto per persone con disabilità e per il carico/scarico saranno ricollocati nelle immediate vie afferenti.