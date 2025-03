Torna il Gruppo di lettura del BLA

Siamo nel settembre del 1968 e quello che Auxilio tenta febbrilmente di ricostruire è un atroce delitto politico. Un’immagine dopo l’altra, lo spazio fisico si dissolve, mentre la voce di Auxilio diventa quella di Bolaño, autore di una nuova geografia immaginaria.

Inizia da qui, dal romanzo “Amuleto” di Roberto Bolaño, il nuovo appuntamento con il Gruppo di lettura, in programma per lunedì 17 marzo alle ore 21, al BLA di Fiorano Modenese. L’incontro gratuito è condotto da Alice Torreggiani, esperta e amante di libri che accompagna lettori e lettrici sin dalla nascita del Gruppo di lettura al BLA.

L’invito a partecipare è esteso anche a chi non ha avuto occasione di leggere il libro: basta portare con sé la passione per la letteratura oppure la curiosità verso un’esperienza nuova, la volontà di confrontarsi oppure di ascoltare punti di vista diversi.

L’ingresso è libero e gratuito. Gli appuntamenti del Gruppo di lettura si tengono al BLA, biblioteca, ludoteca e archivio storico del Comune di Fiorano Modenese (via Silvio Pellico n. 9). Per informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca (tel. 0536 833403 email: biblioteca@fiorano.it)

Alice Torreggiani si è laureata a Verona in Editoria e Lingue straniere, specializzandosi poi in promozione della lettura e letteratura per ragazzi. Conduce gruppi di lettura per ragazzi e adulti e progetti di lettura per le biblioteche e le scuole secondarie. Lavora per Equilibri per leggere, per Mare di Libri e per il Festivaletteratura di Mantova.