Questa mattina poco dopo le 6:00, i Vigili del fuoco con squadre da Fontanelice , sono intervenuti per due smottamenti che, a Castel del Rio hanno riguardato la SP Montanara e la SP Bordona. I movimenti franosi non hanno coinvolto fabbricati, nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto anche Polizia Locale, in un caso e Carabinieri, nell’altro.