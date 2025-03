Sciroppo di Teatro®: domenica 16 marzo spettacoli a Casalecchio e a Calderara

Domenica 16 marzo presso il Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno e al Teatro Spazio Reno di Calderara di Reno prosegue la programmazione del teatro per famiglie promossa da Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Al Teatro Laura Betti, alle ore 16:30 va in scena l’ultimo degli appuntamenti di questa edizione: La storia di Hansel e Gretel di Teatro Crest. La celebre fiaba ispira lo spettacolo teatrale che si rivolge ai bambini dai 4 anni in su, con una rappresentazione coinvolgente e ricca di emozioni. Attraverso il teatro d’attore, gli spettatori saranno trasportati in un mondo magico e misterioso. Per info: T. 051 570977 – e-mail biglietteria@teatrocasalecchio.it

Alle ore 17 al Teatro Spazio Reno la Compagnia Teatro all’improvviso presenta lo spettacolo “Tre sagome – In un giorno, in una notte, in una vita“, dove tre fiabe classiche come “Zio Lupo”, “Giovannin senza paura” e “Tremotino” si intrecciano in un unico racconto narrato e disegnato dal vivo da Dario Moretti. Consigliato per i bambini dai 4 anni. Per info: T. 348 4021862 – e-mail teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it www.culturara.it