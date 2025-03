Rsu 2025, presentati oltre 420 candidati Fp Cgil in Enti locali, Aziende sanitarie, Agenzie fiscali, Ministeri, Inps e Inail

Si chiudono oggi i termini per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni per il rinnovo delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) in tutti i comparti del lavoro pubblico, Enti locali, Sanità, Agenzie fiscali, Ministeri, Inps e Inail. L’appuntamento elettorale è per il 14-15 e 16 aprile prossimi e per la provincia di Modena riguarderà circa 90 enti complessivi e saranno chiamati al voto oltre 14.000 dipendenti. La Fp Cgil si presenta a queste elezioni con 423 candidati in 85 liste, in aumento rispetto alle elezioni 2022.

Le elezioni Rsu sono una grande sfida democratica, un importante appuntamento di partecipazione, che consente alle lavoratrici e ai lavoratori di scegliere i propri rappresentanti nei posti di lavoro e ai tavoli nazionali per i rinnovi dei contratti, rafforzando attraverso il voto, le posizioni di quelle organizzazioni sindacali, come la Fp Cgil, che tutelano fino in fondo i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e rivendicano contratti dignitosi in tutti i comparti del Pubblico Impiego.

Per questo la Fp Cgil e tutti i candidati e le candidate continueranno, attraverso il loro impegno quotidiano, a rappresentare al meglio le istanze dei lavoratori pubblici che contribuiscono a tenere in piedi i servizi essenziali per la cittadinanza e per la nostra comunità.