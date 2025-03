Risolta la perdita idrica in via Martiri di Cervarolo a Reggio Emilia

Sono stati ultimati da poco i lavori per la riparazione di una consistente perdita nella condotta idrica di via Martiri di Cervarolo, a Reggio Emilia, che ha visto impegnata una decina di persone, tra tecnici e squadre operative di Iren Acqua Reggio, per larga parte della giornata.

L’erogazione dell’acqua sta tornando in tutte le abitazioni ed esercizi commerciali di via Martiri di Cervarolo, via Leonardo da Vinci e via Quattro Giornate di Napoli.

Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e si invita, qualora vi fossero problemi legati al regolare flusso idrico negli impianti interni, a contattare il numero verde 800-977910.