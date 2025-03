Hub Urbano Centro Storico sassolese: manifestazione d’interesse per la ricerca di partner

Amministrazione comunale, Associazioni di categoria del Commercio e singole imprese commerciali insieme verso la costituzione dell’Hub Urbano Centro Storico.

È questo lo scopo della “Manifestazione di interesse per la selezione di partner privati imprenditoriali (imprese del commercio e dei servizi) finalizzata all’adesione all’accordo di partenariato per la costituzione di un Hub Urbano nel centro storico del Comune di Sassuolo”, il cui avviso è stato approvato dalla Giunta nel corso della seduta di ieri.

“Nella realizzazione e nello sviluppo di questo strumento previsto e finanziato dalla Legge Regionale 12 del 2023 – chiarisce l’Assessore al Commercio Federico Ferrari – il più ampio coinvolgimento di tutte le forze in causa non è solamente auspicabile: è assolutamente necessario. Una collegialità capace di coinvolgere attori pubblici e privati, commerciali e sociali con l’unico obiettivo di sviluppare nuove strategie per il centro e renderlo sempre più appetibile per clienti, visitatori e residenti. L’accordo di partenariato, che non comporterà spese per chi aderisce, ha l’obiettivo di ampliare il confronto, aumentando idee e proposte provenienti da chi il centro lo vive ogni giorno, per poter condividere insieme i progetti di sviluppo, di governance e le proposte da inviare alla Regione all’apertura della seconda fase del bando”.

L’Accordo di Partenariato, sottoscritto dai soggetti interessati all’individuazione e alla realizzazione delle politiche attive di sviluppo dell’Hub, ha durata triennale.

Sono ammessi a presentare domanda le imprese del settore commerciale; imprese del settore artigianale di servizio; i pubblici esercizi a condizione che siano ubicati all’interno dell’area comprendente le seguenti vie: Viale Monzambano, Via Ferrero, Via Pia, Via Peschiera (ang. Viale Monzambano), Viale Cialdini, Piazza Libertà, Via Goito, Viale San Giorgio, Viale Crispi, Via Papa Giovanni XXIII, Via Menotti, Via Cavedoni, Piazzale Teggia, Via XXIII Aprile, Via Farosi, Vicolo Mole, Vicolo Paltrinieri, Piazza Martiri Partigiani, Via Rocca, Piazzale della Rosa, Piazzale Avanzini, Via Battisti, Via Mazzini (ang. Piazza Risorgimento), Piazza Garibaldi, Vicolo Carandine, Piazzale Roverella, Via Racchetta, Vicolo Conce, Via Clelia, Via del Pretorio, Via Aravecchia, Via Caula, Via Lea, Piazzale Gazzadi, Via Fenuzzi, Viale della Pace (ang. Via Marini), Viale XX Settembre, Via F. Cavallotti (ang. Via Alessandrini), Via Gobetti, Viale Sant’Anna, Viale Roma, Traversa Barozzi, Viale Caduti, Viale Marini, Piazzale Porrino, Piazza Fabbrica Rubbiani, Viale Gramsci (ang. Viale Agnini), Piazza D’Acquisto, Viale De Amicis, Piazza Risorgimento;

La finalità della L. R. 12/23 è quella di promuovere e favorire lo sviluppo dell’economia urbana verso modelli innovativi di riqualificazione, sostenibilità, potenziamento e gestione della rete commerciale e dei servizi, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore competitività, attrattività e resilienza dei territori e del sistema imprenditoriale e rispondere più efficacemente ai cambiamenti negli stili di vita e di consumo ponendo al centro la rete commerciale, dei pubblici esercizi e dei servizi, in relazione con lo spazio pubblico.

Le realtà interessate a partecipare alla manifestazione di interesse dovranno far pervenire la documentazione entro il termine perentorio del giorno 26 marzo 2025