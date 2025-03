Furto con spaccata in tabaccheria a Reggio Emilia

Questa notte poco dopo le 4, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti in via Zacchetti in città a seguito di un furto ai danni di una tabaccheria. Ignoti ladri, infatti, poco prima avevano infranto il vetro della porta d’ingresso introducendosi nei locali dove hanno asportato dalla cassa contenente varie centinaia di euro, nonché tabacchi esteri e nazionali e numerosi tagliandi della lotteria istantanea gratta e vinci, tutto incorso di esatto inventario. I danni materiali per la perpetrazione del furto e il valore della refurtiva asportata sono ancora in fase di quantificazione. I carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.