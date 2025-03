Benessere equo e sostenibile della Provincia 2024

E’ online sul sito della Provincia di Modena il “Benessere Equo e Sostenibile delle Province e Città metropolitane”, quest’anno alla sua decima edizione, il progetto, inserito nel Programma Statistico Nazionale, che sviluppa un’analisi territoriale per favorire azioni politiche informate secondo obiettivi di sviluppo sostenibile con l’obiettivo di favorire la sensibilizzazione di un cambiamento nelle valutazioni delle politiche pubbliche.

Il “Sistema informativo statistico del Bes delle province” è un lavoro progettuale che conferma una buona pratica sul versante organizzativo e statistico, in piena applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra Istat, Upi, Anci e Regioni e Province Autonome, in quanto collaborano trentatrè Province e otto Città metropolitane al fine di standardizzare la raccolta ed elaborazione di indicatori territoriali di sviluppo sostenibile dei territori provinciali.

Per quanto riguarda i parametri analizzati, in provincia di Modena si evidenzia un profilo di benessere complessivamente positivo in relazione ai valori regionali e nazionali. Tale positività è descritta dai livelli di aspettativa di vita e dalla mortalità in generale e per tumore.

Sul fronte dell’istruzione, l’area provinciale modenese presenta una situazione generalmente migliore in relazione al panorama nazionale, con alcuni punti di fragilità riferibili soprattutto al livello di istruzione e alla dispersione scolastica implicita: la percentuale di persone tra i 25 ed i 64 anni che hanno almeno il diploma superiore nel 2023 in provincia di Modena è pari al 66,6 per cento, mentre la percentuale di studenti che terminano il loro percorso scolastico senza raggiungere i traguardi minimi previsti dopo 13 anni di scuola (Dispersione scolastica implicita) per l’anno scolastico 2023/2024 è pari al 3,5 per cento, valore inferiore al dato nazionale che si attesta sul 6,6 per cento.

La situazione occupazionale dell’area modenese evidenzia una elevata propensione delle donne modenesi all’occupazione, seppure perduri la differenza di genere a loro sfavore (10,6 punti percentuali in meno del tasso di occupazione), ed un generale miglioramento rispetto al periodo pandemico. Il tasso di inattività al 2023, (rapporto percentuale tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente popolazione residente), è pari al 34,6 per cento risulta più basso rispetto al dato medio regionale (35,4%) e significativamente inferiore, di quasi 8 punti, a quello nazionale.

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito della Provincia all’indirizzo:

https://www.provincia.modena.it/pubblicazione/il-benessere-equo-e-sostenibile-nella-provincia-di-modena/ che contiene il pdf del documento.

Il patrimonio informativo è caratterizzato da carte tematiche e disponibilità dei principali indicatori in serie storica, oltre che tavole dati e grafici dinamici corredati di dati e metadati in formato aperto (www.besdelleprovince.it).

La pubblicazione del Bes delle Province e Città metropolitane 2024 copre undici aree tematiche, nucleo principale di ottantacinque indicatori di benessere e sostenibilità individuati in 33 temi.