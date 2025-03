A San Felice sul Panaro riapre la strada provinciale 8.1

Venerdì 14 marzo riapre al transito il tratto di strada provinciale 8.1 nella diramazione per San Felice, all’intersezione con Via Canalino, che era stato chiuso lunedì 10 marzo a causa del cedimento della pavimentazione stradale di un ponticello con luce di sei metri, dovuto a moti di infiltrazione d’acqua derivanti dal canale che sottopassa la strada provinciale in quel punto.

Ora proseguiranno gli interventi di sistemazione spondale del canale fuori dalla sede viaria, ma senza interferire col transito veicolare che potrà riprendere regolarmente.