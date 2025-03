Un nuovo polo giovanile all’Ex Cremeria di Cavriago

Prende il via il percorso di progettazione partecipata dei nuovi spazi dell’Ex Cremeria, ad oggi in fase di riqualificazione. Il nuovo edificio, la cui inaugurazione è prevista per la fine del 2025, diventerà un centro polifunzionale per giovani e famiglie, con servizi dedicati formazione, alla socializzazione e alla crescita professionale.

Il nuovo polo ospiterà un doposcuola innovativo capace di offrire ai ragazzi e alle famiglie molteplici attività non solo di aiuto compiti, così come un Bistrot Didattico, che possa erogare un servizio di caffetteria in collaborazione con i corsi di formazione per la ristorazione del Centro Studio e Lavoro “La Cremeria”. Saranno presenti anche uno spazio di formazione pratica per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, e aree di coworking, laboratori e spazi per eventi culturali, per favorire l’incontro tra diverse realtà del territorio.

La progettazione di questi nuovi servizi sarà realizzata attraverso un percorso partecipato che coinvolgerà la cittadinanza e gli Enti di Terzo Settore interessati nel dire la propria su come strutturare lo spazio. È stato infatti indetto un avviso pubblico di coprogettazione (come previsto dal Codice del Terzo Settore) a cui possono candidarsi fino al 5 aprile i soggetti interessati a contribuire alla gestione condivisa del nuovo polo. Il 17 marzo alle 16.00 si terrà un evento di presentazione dell’avviso.

I lavori di riqualificazione dell’ex complesso industriale – che porteranno alla conclusione di un processo di rigenerazione urbana durato quasi 50 anni – procedono ormai dallo scorso dicembre 2024 e il termine dei lavori fissato per settembre 2025.

“La riqualificazione dell’Ex Cremeria rappresenta un grande investimento per la nostra comunità, ma è la coprogettazione che farà davvero la differenza: vogliamo costruire insieme un luogo vivo, innovativo e aperto a tutti, un punto di riferimento per le nuove generazioni e per l’intero territorio,” dichiara la Sindaca Francesca Bedogni. “Attraverso questo percorso vogliamo garantire un modello di gestione condivisa che possa offrire servizi di qualità, capaci di rispondere ai bisogni reali della cittadinanza. Il nostro obiettivo è trasformare Ex Cremeria in un hub educativo, culturale e di formazione, dando spazio alla creatività, all’apprendimento e alla socializzazione” le fa eco l’Assessore alla Partecipazione Luca Brami.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web e sui canali di comunicazione istituzionali del Comune di Cavriago.