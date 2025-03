Sabato verrà presentata la CER di Cavriago

Sabato 15 marzo alle 10.00 in Sala del Consiglio Municipale di Cavriago verrà presentata la Comunità Energetica Rinnovabile “CER Cavriago”, l’associazione fondata dal Comune di Cavriago insieme ad Azienda speciale Cavriago Servizi e circolo ricreativo I Care.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono un modello innovativo in cui più soggetti (privati, enti pubblici, aziende, commercianti, parrocchie, associazioni…) si uniscono per produrre, consumare e gestire insieme l’energia derivante da fonti rinnovabili generando benefici per l’ambiente e incentivi economici per i partecipanti: un meccanismo virtuoso che fa ottenere un incentivo statale che viene periodicamente versato nelle casse della CER, e successivamente redistribuito tra i soci in base al regolamento stesso della CER.

E’ un modello associativo che riduce i costi energetici per i partecipanti e contribuisce all’abbattimento delle emissioni di CO2, supportando così la transizione verso un modello energetico più sostenibile.

Sarà possibile iscriversi a CER Cavriago a partire da lunedì 17 marzo, le modalità di iscrizione verranno pubblicate sul sito del Comune di Cavriago. Sono inoltre previsti degli incontri aperti al pubblico; il primo sarà martedì 18 marzo, il secondo lunedì 24 marzo, sempre dalle 17.00 alle 18.30, sempre presso il circolo ricreativo I.Care di via Pianella 1/a.

Può iscriversi chiunque abbia un contratto per la fornitura di energie elettrica (POD) all’interno del perimetro della cabina primaria, requisito che può essere verificato sul sito del GSE (Gestore dei servizi energetici).

I protagonisti di questo nuovo modello basato sulla condivisione dell’energia, sono gli utenti che sono dotati di impianti per la produzione di energie rinnovabili, installati dopo il 31 ottobre 2024, e gli utenti che non hanno impianti di produzione ma, entrando in CER, utilizzano l’energia messa in condivisione, facendo scattare l’incentivo statale, un beneficio economico garantito per 20 anni.