Sabato all’Asioli di Correggio Geppi Cucciari in “Perfetta”

Sabato 15 marzo (ore 20.30) è tutto esaurito al Teatro Asioli di Correggio per Perfetta, monologo di Mattia Torre interpretato da Geppi Cucciari. Le musiche originali sono di Paolo Fresu e i costumi di Antonio Marras, artisti-amici, anch’essi sardi, dell’attrice.

Perfetta è l’ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti e attivi nella scena televisiva e teatrale italiana prematuramente scomparso nel 2019, nel quale si racconta un mese della vita di una donna, scandito dalle quattro fasi del ciclo femminile.

La protagonista assoluta è Geppi Cucciari, per la prima volta alle prese con toni non soltanto comici, ma che si avventurano con profondità in sfumature anche più malinconiche e drammatiche, in un monologo nel quale trovano spazio sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui sembra esserci un grande bisogno nel nostro tempo.

