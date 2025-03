Riaperta al traffico a Bologna via degli Scalini

Sono giunti al termine i lavori di ripristino del movimento franoso, creatosi a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023, che hanno visto la chiusura al traffico veicolare di via degli Scalini dal civico 2 al civico 11. Oggi, giovedì 13 marzo alle 15, la strada è stata riaperta al traffico veicolare.

Partiti a giugno 2024 con un unico appalto, finanziato con l’ordinanza ministeriale n. 13/2023, i lavori hanno interessato anche il ripristino della frana di via dei Colli, all’altezza del civico 4, questi ultimi completati a dicembre 2024. L’intervento in via degli Scalini invece è stato più lungo e complesso a causa di criticità impreviste emerse in corso d’opera e non rilevabili in fase di progettazione. Il cantiere è quindi stato sospeso per effetto della variante tecnica scaturita a seguito delle ulteriori analisi e indagini prima di proseguire.

L’importo complessivo è stato di 597.229 euro.