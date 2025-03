Lapam Confartigianato sull’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali per imprese: “Serve un’ulteriore proroga”

«La mancata proroga dell’obbligo di stipula di polizze contro i rischi catastrofali e le calamità naturali da parte della generalità delle imprese è penalizzante per le stesse attività. Il decreto attuativo non lascia un margine di tempo sufficiente alle attività per adeguarsi».

È quanto sostengono da Lapam Confartigianato in vista dell’imminente scadenza del 31 marzo come deadline per la sottoscrizione di una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali da parte delle imprese. «Si tratta, con tutta evidenza, di una tempistica impraticabile – concludono dall’associazione –. Si rende necessario un intervento urgente di proroga del termine che dia alle imprese la possibilità di essere adeguatamente formate e informate, in modo da fare scelte consapevoli, valutando, in tempi ragionevoli e sostenibili, le offerte sul mercato di polizze conformi e i relativi costi, anche nel rispetto del principio mutualistico e della corretta gestione aziendale. Come Lapam Confartigianato abbiamo previsto un appuntamento online lunedì 24 marzo per fornire alle imprese le informazioni necessarie per approfondire il decreto e orientarsi meglio. Rimane però la nostra contrarietà a una scadenza così ravvicinata data l’entrata in vigore del decreto solo in questi giorni per un provvedimento che grava ulteriormente sulle spalle delle attività, già provate da una burocrazia quotidiana impegnativa. Una proroga è dunque indispensabile».