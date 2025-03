I sindaci dell’Unione Bassa reggiana esprimono il pieno sostegno alla manifestazione “Una piazza per l’Europa”

I sindaci dell’Unione Bassa Reggiana hanno scritto e pubblicato sui canali istituzionali e social una lettera indirizzata ai cittadini e alle cittadine degli 8 comuni associati per esprimere il loro pieno sostegno alla manifestazione “Una Piazza per l’Europa”, “convinti che sia fondamentale riaffermare con forza l’importanza dei valori europei in questo particolare momento storico, per tutelare la pace e la tolleranza, prima di tutto, perché l’intera architettura europea è concepita per questo”.

“L’Unione Europea – si legge nella lettera – non è solo un’istituzione, ma un progetto comune che ha garantito pace, libertà e progresso per milioni di persone. Oggi più che mai è necessario ribadire il nostro impegno a difendere questi principi e a rafforzare il senso di appartenenza a una comunità che guarda al futuro con speranza e determinazione. L’Europa è necessaria. Le sue divisioni e la sua debolezza politica sono ragione di grande preoccupazione per milioni di europei. In un momento di grande e veloce mutamento degli assetti mondiali, solo un’Europa più unita, più solida, forte dei suoi principi fondativi, convinta che il suo processo federativo debba accelerare, può essere capace di far fronte al presente e costruire un futuro migliore per tutti.

Facciamo nostre come sindaci le parole di Michele Serra che invita i cittadini e le cittadine ad unirsi ad una manifestazione di sole bandiere europee che ha come obiettivo “la libertà e l’unità dei popoli europei, pensando che sia doveroso costruire un’identità europea dal basso, un progetto innovativo e rivoluzionario che non si rivolge al passato, ma parla del domani. Parla dei figli e dei nipoti.”

In chiusura della lettera, poi, invitano tutti i cittadini ad esporre il tricolore, il 15 marzo 2025, “come simbolo di unità e appartenenza ai valori di libertà e pace che ci legano all’Europa”.

La lettera è firmata da Roberto Angeli, Sindaco di Reggiolo e Presidente dell’Unione Bassa Reggiana, Elisabetta Sottili, Sindaco di Luzzara e Vicepresidente dell’Unione Bassa Reggiana, Andrea Codelupi, Sindaco di Boretto, Carlo Fiumicino, Sindaco di Brescello, Federico Carnevali, Sindaco di Gualtieri, Paolo Dallasta, Sindaco di Guastalla, Simone Zarantonello, Sindaco di Novellara, Filippo Ferrari, Sindaco di Poviglio.