Grisù. Un drago senza paura, domenica al Teatro Celebrazioni di Bologna

È ispirata al coraggioso draghetto sputafuoco creato dai fratelli Pagot negli anni Sessanta – tornato oggi sui piccoli schermi con una serie 3D in onda su Rai Yoyo – la commedia musicale per bambini intitolata Grisù. Un drago senza paura, coprodotta da Mondo TV e Marco Pagot con la partecipazione di ZDF Studios e Rai Kids.

A sessant’anni dalla sua creazione, la storia di Grisù è diventata per la prima volta un family show che, dopo essere stato presentato lo scorso anno in anteprima esclusiva al Giffoni Film Festival e poi andato in scena in diversi palcoscenici italiani, arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna domenica 16 marzo alle ore 17.00.

Lo spettacolo, una brillante trasposizione drammaturgica in lingua italiana di Marco Pagot e Manuel Renga, che cura anche la regia, vede le musiche di Francesco Lori, le coreografie di Giuseppe Brancato e le scenografie e i costumi di Valentina Volpi.

Nel cast figurano quattro interpreti che si sono formati in alcune strutture d’eccellenza italiane, come la Torino Musical Academy e la BSMT – The Bernstein School of Musical Theatre: Andrea Messina (Grisù), Sara Zappa (Stella), Jacopo Violi (David/Fumè) e Jasmine Lazzoni (Malasorte).