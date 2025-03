Domani alle Officine Creative Reggiane “Una cena d’addio”

Una cena d’addio andrà in scena venerdì 14 marzo alle ore 21 all’interno della Stagione VARIAZIONI del Centro Teatrale MaMiMò negli spazi delle Officine Creative Reggiane in via Gioia 4 (ingresso da Via Tonale). La commedia, scritta da Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte, e tradotta appositamente per la compagnia Onda Larsen che ne deterrà per due anni l’esclusiva italiana, è una produzione Fondazione Via Maestra (Teatro Concordia di Venaria) / Compagni di Viaggio / Onda Larsen, e vedrà sul palco Riccardo De Leo, Gianluca Guastella e Lia Tomatis, per la regia di Andrea Borini. I costumi sono di Augusta Tibaldeschi e le scenografie sono a cura di Yasmin Pochat.

Una giovane coppia, Pierre e Clotilde, si rendono conto di passare troppo del loro tempo a vedere e frequentare persone che, oggi come oggi, non sceglierebbero più di frequentare. E così decidono di darci un taglio: per ognuna delle persone che vogliono lasciare fuori dalle loro vite organizzeranno una “Cena d’addio” per salutare degnamente gli ex amici e lasciare in loro un buon ricordo ma non tutto va come avevano previsto…

Per informazioni e prenotazioni: https://UNACENADADDIO.eventbrite.it biglietteria@mamimo.it oppure telefonando allo 0522-383178, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e nei giorni di spettacolo.