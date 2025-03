13 D.A.spo nei confronti di tifosi del Cesena e del Parma Calcio per disordini alla Stazione Centrale di Bologna

La Questura di Bologna ha emesso 13 provvedimenti di D.a.spo in seguito agli episodi delittuosi avvenuti in occasione degli incontri di calcio tra il Bologna F.C. e il Parma Calcio, tenutosi del 6 ottobre 2024, e tra la Reggiana e il Cesena F.C. del 9 febbraio 2025.

Nello specifico, un nutrito gruppo di supporters delle squadre ospiti, in transito presso la Stazione Centrale di Bologna, si è reso responsabile di gravi disordini all’interno dello scalo ferroviario, danneggiando l’arredo pubblico e causando l’interruzione del traffico ferroviario. Mentre gli ultras del Parma hanno accesso diversi fumogeni creando pericolo per la sicurezza dei viaggiatori e del personale in servizio, quelli del Cesena hanno rotto uno dei “cartelli di stazione” riportante la scritta “Stazione di Bologna Centrale” e hanno lanciato dei sassi contro un convoglio fermo.

Una rapida ed efficace attività di indagine svolta dalla Digos ha consentito l’identificazione degli autori, permettendo così alla Divisione Anticrimine di svolgere attività di propria competenza che ha condotto all’emanazione da parte del Questore di Bologna dei 13 provvedimenti di divieto d’accesso agli impianti sportivi e stadi, ove si svolgono manifestazioni sportive di calcio delle seguenti categorie: Serie A, B , C , Campionato Nazionale Dilettanti, Eccellenza, promozione, 1^ – 2^ – 3^ categoria, partite amichevoli, partite giocate dalla squadra della Nazionale dell’Italia, nonché partite di coppe Nazionali ed Europee e partite Nazionali Primavera, Beretti e Allievi.

La durata dell’interdizione dai suddetti incontri sportivi ammonta ad un totale di anni 42 (quarantadue), come specificato nei provvedimenti emessi nei confronti di alcuni dei tifosi del Cesena F.C. e del Parma Calcio.

Si precisa che quattro dei tredici daspo sono assistiti dalla prescrizione dell’obbligo di firma e sono stati convalidati da parte dell’A.G. competente.

Tali provvedimenti evidenziano l’attenzione e la censura delle Polizia di Stato nei confronti di comportamenti contrari allo spirito sportivo in occasioni di manifestazioni calcistiche e, in generale, di carattere sportivo.