Una mattinata da apicoltori per gli studenti di Scandiano grazie al progetto Lavander Bees della Cooperativa Lo Stradello

Riprendono le attività formative con le scuole del territorio con la Cooperativa sociale Lo Stradello a Scandiano. Si è svolto ieri il primo laboratorio didattico del 2025 con 19 alunni della scuola primaria Mario Lodi di Scandiano nel podere della Cooperativa a Scandiano. Altre visite didattiche sono previste per tutto il mese di marzo e aprile con scuole primarie e dell’infanzia.

L’iniziativa fa parte del progetto ‘Lavander Bees’ della Cooperativa Lo Stradello che ha come obiettivo quello di promuovere l’inserimento lavorativo di persone con fragilità attraverso attività di allevamento delle api e coltivazione della lavanda e stimolare iniziative di educazione ambientale verso la comunità. Il progetto è supportato e finanziato dal Bando ideeRete del Gruppo Assimoco grazie al quale è stato possibile predisporre gli spazi per la lavorazione del miele e per ospitare i percorsi formativi di educazione ambientale sull’apicoltura con l’avvio del processo di vendita dei prodotti realizzati. Il finanziamento del bando ha permesso l’installazione di 10 arnie digitali che consentono il monitoraggio da remoto delle api e della produzione del miele, l’acquisto di materiale per il laboratorio di produzione del miele, il recupero di un terreno incolto con la piantumazione di un nuovo lavandeto con 500 piante e un finanziamento rivolto ai laboratori e attività con le scuole del territorio.

Durante la mattinata i bambini e bambine sono stati accolti nel podere da un apicoltore esperto e da educatori coinvolti nel progetto che hanno illustrato le attività svolte con gli alveari attraverso un racconto sul ruolo delle api nell’impollinazione e sulla loro importanza per la biodiversità e l’agricoltura. Tutta l’esperienza è stata accompagnata da un’arnia didattica, una struttura trasparente che permette agli studenti di osservare in sicurezza le api al lavoro. Nella seconda parte della mattinata gli alunni hanno svolto un laboratorio creativo legato al mondo dell’apicoltura, ricevendo a fine visita un vasetto di miele prodotto dagli alveari.

Il progetto ‘Lavander Bees’ prevede attività di allevamento delle api e di coltivazione della lavanda come opportunità di inserimento socio-lavorativo per persone in condizione di fragilità. L’obiettivo è la produzione di miele, cera e la creazione di sacchetti profumati di lavanda. Nel 2024 la produzione del miele ha permesso il confezionamento di 500 vasetti da 250 gr e la loro vendita sul territorio. Nel 2025 è previsto un ampliamento delle attività di commercializzazione dei prodotti realizzati dalla Cooperativa che oltre al miele comprenderanno anche i sacchetti di lavanda con la prima fioritura in primavera.

Il progetto ha tra le finalità anche quella di incentivare la collocazione lavorativa di persone con disabilità, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Grazie al supporto di una ditta locale è stato possibile procedere all’assunzione di una persona con fragilità. Oggi questa persona è assunta con contratto di lavoro dipendente dalla ditta Bombardi Rettifiche di Cadelbosco di Sopra (RE), secondo quanto definito dal CCNL delle cooperative sociali e svolge attività di giardinaggio, manutenzione ordinaria della lavanda e di supporto alle attività di apicoltura presso la Cooperativa.

La Cooperativa gestisce infine un Centro di Servizio Socio-Occupazionale che coinvolge oltre 40 persone con disabilità tra i 18 e il 60 anni che partecipano alle attività educative e progettuali su apicoltura e coltivazione della lavanda in maniera continuativa.

Alessia Borrelli, Persone Cultura e Sostenibilità di Gruppo Assimoco, commenta: “il bando ideeRete è stato emesso da Assimoco a livello nazionale con lo scopo di supportare iniziative sociali virtuose che stimolano la crescita dei territori e delle comunità dal punto di vista lavorativo e di cura verso persone e ambiente, in linea con la sua qualifica di Società Benefit. Il progetto Lavander Bees ha la peculiarità di rispondere a tutte e tre le finalità previste dal bando: favorire il lavoro, generare benessere e coltivare il verde, con un impatto sul territorio di grande valore”.

Piero Giannattasio, Presidente della cooperativa sociale Lo stradello: “Da quarant’anni la nostra cooperativa si impegna a trasformare la fragilità in opportunità, creando percorsi di inclusione per le persone più vulnerabili. Oggi Lo Stradello conta 220 lavoratori, di cui 35 svantaggiati, ed è la realtà di riferimento del territorio per i posti accreditati legati alla disabilità. Con quattro centri residenziali, due diurni, un centro socio-occupazionale (Concha) e diversi progetti abitativi dedicati all’autonomia e al ‘Dopo di noi’, rispondiamo ogni giorno al bisogno di socializzazione, lavoro e affermazione personale. Grazie al gruppo Assimoco, il progetto che abbiamo sviluppato insieme ci permette di dare forma concreta ai valori che da sempre ci ispirano e ci guidano”.