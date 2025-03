Un corso on-line per acquisire conoscenze relazionali sull’evento lutto nel gruppo classe

Si intitola “So.Stare con il lutto in classe” il corso di formazione specifica per docenti, finalizzato ad acquisire conoscenze e attenzioni relazionali sull’evento lutto nel gruppo classe. Si tratterà di una serie di lezione che sarà possibile seguire on-line tramite zoom e che saranno tenute da Marica Mulè, psicologa-psicoterapeuta esperta in supporto al lutto e Antonella Andreoli, infermiera della Casa Madonna dell’Uliveto.

Il primo incontro sarà venerdì 14 marzo, dalle ore 16.30 alle 18.30 e si intitolerà “La malattia e il lutto come transizione familiare”. L’obiettivo sarà conoscere il lutto come evento critico familiare e sociale nelle possibili reazioni emotive nei primi mesi della perdita.

Il secondo appuntamento sarà venerdì 28 marzo, sempre dalle ore 16.30 alle 18.30 e si intitolerà “Come aiutare il gruppo classe ad affrontare una perdita?” con l’obiettivo di mettere a fuoco il ruolo dell’insegnante davanti al lutto di una persona cara di un alunno o la perdita stessa di uno studente. In base alla fascia d’età quali attenzioni?

Le iscrizioni si raccolgono all’indirizzo mail biblioteca@comune.albinea.re.it, o telefonando al numero 0522.590261, indicando nome, cognome, istituto di appartenenza, contatto mail e recapito telefonico. A seguito dell’iscrizione sarà inviata conferma di avvenuta iscrizione e in prossimità delle date del corso saranno inviati ai soli iscritti i link di partecipazione alle due giornate.

Al termine del corso il Comune di Albinea rilascerà ai docenti che ne faranno richiesta un attestato di partecipazione, valevole per la valutazione individuale annuale.