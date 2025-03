Panariagroup a Coverings 2025

Panariagroup, leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici ceramiche, sarà tra i protagonisti di Coverings 2025, il principale evento dedicato all’industria ceramica in Nord America. Dal 29 aprile al 2 maggio, la splendida cornice di Orlando (Florida) ospiterà un’esposizione di straordinaria bellezza, dove il Gruppo presenterà un’ampia gamma di prodotti, tessendo un affascinante dialogo tra collezioni made in USA, eccellenze portoghesi e la sublime maestria del design italiano, per rispondere con sensibilità alle esigenze del mercato locale.

STRATEGIA E CRESCITA NEL MERCATO STATUNITENSE

In un momento storico di grande trasformazione, Panariagroup consolida il proprio posizionamento negli Stati Uniti, investendo in una strategia che fonde la produzione locale con l’innovazione e l’estetica inconfondibile del Made in Italy. Il Gruppo sarà presente con un imponente e scenografico stand all’interno del padiglione dei brand americani, dove Florida Tile, faro del settore negli USA, sarà affiancata dai brand internazionali Lea Ceramiche, Cotto D’Este, Panaria Ceramica, Love Tiles, Gresart e Margres.

UN’OFFERTA SU MISURA PER IL MERCATO AMERICANO

Lea Ceramiche porterà a Orlando la collezione Noblesse, una celebrazione del lusso dei marmi più iconici, articolata in una palette di 12 affascinanti superfici che fondono performance e design senza limiti. Intense, invece, offrirà una raffinata e calda reinterpretazione della roccia sedimentaria calcarea.

Florida Tile e Panaria Ceramica presenteranno le proprie nuove collezioni frutto di un’arte produttiva americana, progettate per rispondere alle richieste del mercato residenziale e commerciale statunitensi.

Maxa, Love, Margres e Gresart illumineranno lo spazio espositivo con novità e linee apprezzate dal pubblico statunitense.

L’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY CON COTTO D’ESTE

Oltre alla presenza nel padiglione americano, Panariagroup avrà un’importante partecipazione nel padiglione italiano Ceramics of Italy, con uno stand dedicato all’eccellenza premium firmata Cotto d’Este.

Arketipo, la pluripremiata collezione del brand, sarà protagonista dello spazio espositivo insieme a Pura – arricchita da una nuova ed esclusiva finitura -, alla bellezza marmorea di Starlight e all’interpretazione contemporanea dell’ardesia racchiusa in Geos. Al loro fianco, Solaris, novità assoluta, tradurrà il fascino senza tempo della pietra in un’estetica calda e avvolgente.

PANARIAGROUP: INNOVAZIONE, QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ

La partecipazione a Coverings 2025 sottolinea l’impegno di Panariagroup nel rafforzare la propria presenza in Nord America, con un focus su soluzioni che uniscono tecnologia, estetica e sostenibilità. Attraverso una strategia che valorizza sia la produzione locale sia l’eccellenza italiana, il Gruppo si propone di affrontare le sfide del mercato in un contesto in evoluzione.