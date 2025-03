Novellara consegna la cittadinanza al professor Neri

La Genetica al servizio della società. Argomento di grande importanza al centro di un simposio scientifico venerdì 14 marzo al Teatro Tagliavini di Novellara. A partire dalle 20:30 un tavolo di relatori di rilevanza nazionale lo affronterà in un incontro aperto al pubblico che vedrà, sotto la moderazione della giornalista di Telereggio Manuela Catellani, il professore ordinario di genetica medica all’Università Cattolica del S. Cuore di Roma Giovanni Neri; il professore ordinario di genetica medica all’Università degli studi di Bologna e direttore scientifico dell’IRCCS Sant’Orsola Marco Seri; il ricercatore dell’Università degli studi di Bologna dottor Alessandro Vaisfeld; la direttrice della Struttura complessa di genetica medica dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dottoressa Livia Garavelli.

L’incontro è organizzato con la preziosa collaborazione del Lions Club – Fabbrico Rocca Falcona che durante la serata consegnerà una importante donazione alla Fondazione Mia Neri Onlus per la ricerca oncologica pediatrica e per la sensibilizzazione dei giovani alla solidarietà. L’iniziativa sarà l’occasione per consegnare al professor Giovanni Neri la cittadinanza onoraria di Novellara. Originario di Novellara e da tempo trasferitosi a Roma, professore alla Cattolica di Roma, già responsabile del servizio di genetica del Policlinico Gemelli, da anni in prima linea nella ricerca per l’oncologia pediatrica, Giovanni Neri è stato nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana per l’impegno, la dedizione e le grandi competenze che ha sviluppato nella sua carriera focalizzandosi sullo studio dei tumori e delle malattie oncologiche divenendo tra i più stimati ricercatori a livello mondiale.

Il simposio è aperto al pubblico con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.