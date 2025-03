In vista del peggioramento meteo di venerdì 14 marzo, a San Lazzaro apre il COC

L’Agenzia regionale di Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emanato per domani, giovedì 13 marzo, un’allerta meteo di colore giallo con fenomeni in attenuazione rispetto alla giornata di oggi. Le previsioni per i prossimi giorni, però, delineano un peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla giornata di venerdì 14 marzo. Il Comune di San Lazzaro di Savena, quindi, ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale (COC), che si è riunito già questo pomeriggio, per monitorare attentamente l’evolversi della situazione ed essere pronto a gestire al meglio eventuali criticità che si dovessero presentare.

L’invito a tutti i cittadini è quello di seguire gli aggiornamenti riguardo alle allerte meteo sui canali istituzionali del Comune (sito, Facebook, Instagram e Telegram) e iscriversi al sistema di Alert System (qui il link) che permette di ricevere una telefonata o una notifica sul proprio cellulare sulle eventuali emergenze in corso.