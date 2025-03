Giornata violenza ai sanitari: ordine medici chiede piattaforma comune per segnalare e analizzare i casi

Una piattaforma comune per segnalare i casi e analizzarli, allo scopo di avere un quadro complessivo e adottare opportune strategie di prevenzione. Lo chiede l’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri di Modena commentando l’incontro di oggi a Modena in occasione della Giornata di prevenzione contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari che si celebra ogni anno il 12 marzo.

«È stato un confronto positivo e utile – affermano la vicepresidente dell’Ordine dei medici Laura Casari e il tesoriere Stefano Reggiani – anche l’Ordine dei medici di Modena ha istituito nel 2017 un osservatorio sulla violenza ai sanitari. L’Osservatorio raccoglie le segnalazioni di violenza subita dai medici e dagli odontoiatri che operano in strutture ospedaliere, sul territorio compreso i liberi professionisti.

In passato il presidente, Dott. Curatola, ha presentare un esposto alla Procura della Repubblica in merito e non v’è dubbio che, anche grazie alle nostre azioni di sensibilizzazione, in questi ultimi anni sia aumentata l’attenzione delle istituzioni verso questo preoccupante fenomeno. L’inasprimento delle pene è positivo, così come l’impegno delle aziende sanitarie ad aumentare la sorveglianza.

Tutto questo, però, rischia di servire a poco se non cambia il clima culturale.

Speravamo che la fine dell’emergenza Covid riportasse un po’ di serenità nei rapporti medico-paziente. Purtroppo questo non si è verificato – sottolineano Casari e Reggiani – negli ospedali, i reparti più a rischio, come psichiatria e i pronto soccorso, le situazioni delicate, unite alle carenze di personale, possono creare un mix potenzialmente rischioso per gli operatori, nonostante l’impegno profuso dalle forze dell’ordine e dalla vigilanza. Rivolgiamo un accorato appello ai cittadini: metteteci in condizione di lavorare in serenità e sicurezza. Per tutelare efficacemente la salute della popolazione è indispensabile la collaborazione di tutti», concludono la vicepresidente e il tesoriere dell’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri di Modena.