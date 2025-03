Domenica a Spilamberto presentazione del progetto “Riciccami”: tre colonnine per il recupero dei mozziconi

Inaugurano a Spilamberto le tre colonnine realizzate dalla start up Human Maple per la campagna #Riciccami, sostenuta dal Gruppo Hera e finalizzata a ridurre l’inquinamento da cicche di sigaretta con lo scopo di riutilizzarle nel settore della moda sostenibile.

L’evento di presentazione del progetto si svolgerà domenica 16 marzo, dalle 9 alle 12, nella piazzetta del Torrione, in occasione del Mercatino ‘800 e dintorni. La start up, in collaborazione con Atersir, Gruppo Hera e Comune di Spilamberto, ha infatti lanciato ufficialmente la campagna #Riciccami, finalizzata a ridurre l’inquinamento da mozziconi di sigaretta, annunciando la posa di speciali raccoglitori. Si tratta di “posacenere sondaggio”, contenitori interattivi che invitano l’utente a conferire correttamente le cicche attraverso l’utilizzo di un sondaggio incentivante. Ricordiamo che le tre colonnine sono posizionate in Corso Umberto, in Piazza Sassatelli (zona fermata corriere) ed uno a San Vito vicino all’ex Rinascita.

All’evento di sensibilizzazione saranno presenti i soci fondatori di Human Maple, Ali Benkouhail e Marco Boccia; il Sindaco Massimo Glielmi; l’Assessore all’Ambiente Francesco Vecchi; l’Assessore al Decoro Urbano Stefania Babiloni e Luca Sitta della direzione Servizi Ambientali di Hera.

L’obiettivo dell’iniziativa all’insegna dell’economia circolare è sensibilizzare le persone e renderle consapevoli che, con il loro comportamento, possono fare la differenza. Il progetto, infatti, trasforma questi rifiuti in risorsa, tutelando l’ambiente. Dove sono installati i posacenere della campagna #Riciccami, infatti, l’abbandono dei mozziconi si riduce del 46%.

Hera si occuperà dello svuotamento dei contenitori e, in collaborazione con l’amministrazione comunale, di promuovere il loro utilizzo evitando così la dispersione del rifiuto indifferenziato nell’ambiente e la conseguente emissione di sostanze come nicotina, benzene, Co2, acetato e Pla (materiali plastici dannosi per l’ambiente).

Con l’avvio del progetto i cittadini dei comuni coinvolti potranno infine conferire i mozziconi di sigaretta anche in alcune delle stazioni ecologiche gestite da Hera, in appositi contenitori blu da 120 litri.