Dall’8 marzo la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto ha iniziato le celebrazioni per 50 anni di servizio alla comunità

Si sono svolti presso la sala Consiliare del Comune di Castelnovo i festeggiamenti per il 50° anniversario della Pubblica Assistenza Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto. Molto volontari hanno partecipato all’evento, un momento di festa e di riflessione sull’importante traguardo raggiunto.

Il Presidente Iacopo Fiorentini, nel suo discorso, ha espresso la sua gratitudine a tutti i volontari, presenti e passati, che hanno contribuito a rendere la Croce Verde un punto di riferimento per la comunità. Fiorentini ha sottolineato l’impegno e la dedizione di chi, ogni giorno, si mette a disposizione degli altri, garantendo un servizio essenziale. Ha poi illustrato le attività che l’associazione si propone di realizzare durante l’anno, confermando la volontà di continuare a crescere e a migliorare.

I numeri del 2024 testimoniano l’imponente mole di lavoro svolta dalla Croce Verde: oltre 21.000 servizi effettuati con 35 mezzi, 347 volontari coinvolti e 360.000 km percorsi in oltre 110.000 ore di attività.

Un impegno straordinario che si traduce in assistenza e supporto concreto per i cittadini.

La cerimonia è stata anche l’occasione per scattare la foto sociale, un’immagine che racchiude l’orgoglio e il senso di appartenenza di tutti i volontari. In un’epoca in cui il tessuto sociale è spesso fragile, la Croce Verde rappresenta un esempio di solidarietà e di partecipazione attiva, un valore aggiunto per l’intera comunità.

Presente all’evento anche il vicesindaco Daniele Valentini, che ha portato il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per l’opera svolta dalla Croce Verde. Valentini ha sottolineato “l’importanza fondamentale del servizio offerto dall’associazione, un presidio fondamentale per la salute e il benessere dei cittadini. Auguri di cuore alla Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto per questo importante traguardo”.